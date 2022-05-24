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26 минут назад

Российские школьники бросились искать работу

Секрет Фирмы

Российские школьники повально начали искать работу на лето, сообщила «Лента.ру». Исследование образовательной компании MAXIMUM Education показало, что каждый второй старшеклассник намерен сейчас найти подработку. При этом больше половины школьников (53%) планируют найти её самостоятельно, а 38% опрошенных рассчитывают на помощь родителей и знакомых. Лишь 9% участников исследования будут искать подработку через молодёжную биржу труда.

Стали известны планы российских школьников на каникулы
Фото: из открытых источников из открытых источников

Большая часть подростков (58%) проведёт лето в родном городе, а каждый пятый опрошенный поедет в другой регион к родственникам. Около 15% школьников заявили, что планируют провести летние каникулы на даче, а 6% — в детских лагерях. Из тех, кто предпочитает летние лагеря, 40% выбрали спортивные, а 60% — загородные.

Говоря о досуге на лето, 60% респондентов сообщили, что для них важно отдохнуть на каникулах, ничем не занимаясь. Каждый шестой школьник намерен уделить свободное время учёбе, 17% поедут на море, а 7% прежде всего хотят провести время с семьёй.

В ноябре каждый четвёртый участник опроса работал на полставки. Большинство из них (76%) объясняли это желанием стать независимее от родителей, тратить свои деньги на всё, что захочется.

Чуть больше 40% опрошенных заявили, что хотят работать для получения ценного жизненного опыта, который поможет реализовать себя в будущем. Ещё 33% работающих школьников рассказали, что помогают родителям. Каждый пятый хочет заработать на дорогой подарок близким. Около 5% решили устроиться на работу, чтобы оплатить образовательные курсы.

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