Стали известны планы российских школьников на каникулы

Российские школьники повально начали искать работу на лето, сообщила «Лента.ру». Исследование образовательной компании MAXIMUM Education показало, что каждый второй старшеклассник намерен сейчас найти подработку. При этом больше половины школьников (53%) планируют найти её самостоятельно, а 38% опрошенных рассчитывают на помощь родителей и знакомых. Лишь 9% участников исследования будут искать подработку через молодёжную биржу труда.

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Большая часть подростков (58%) проведёт лето в родном городе, а каждый пятый опрошенный поедет в другой регион к родственникам. Около 15% школьников заявили, что планируют провести летние каникулы на даче, а 6% — в детских лагерях. Из тех, кто предпочитает летние лагеря, 40% выбрали спортивные, а 60% — загородные.

Говоря о досуге на лето, 60% респондентов сообщили, что для них важно отдохнуть на каникулах, ничем не занимаясь. Каждый шестой школьник намерен уделить свободное время учёбе, 17% поедут на море, а 7% прежде всего хотят провести время с семьёй.

В ноябре каждый четвёртый участник опроса работал на полставки. Большинство из них (76%) объясняли это желанием стать независимее от родителей, тратить свои деньги на всё, что захочется.