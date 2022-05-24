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36 минут назад

Володин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, отметив, что его служение Русской православной церкви укрепляет веру и единство российского общества.

Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

"Поздравляю Вас с Днем тезоименитства. Ваше благословенное служение Русской православной церкви укрепляет веру и единство нашего общества, вносит значимый вклад в сохранение традиционных нравственных ценностей, важных для развития страны, духовности, культуры, защиты исторической правды", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Спикер палаты также пожелал патриарху "душевных сил, здоровья и всего наилучшего".

Общество,Политика,Вячеслав Володин,РПЦ,Госдума,
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