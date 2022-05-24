Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, отметив, что его служение Русской православной церкви укрепляет веру и единство российского общества.
"Поздравляю Вас с Днем тезоименитства. Ваше благословенное служение Русской православной церкви укрепляет веру и единство нашего общества, вносит значимый вклад в сохранение традиционных нравственных ценностей, важных для развития страны, духовности, культуры, защиты исторической правды", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Спикер палаты также пожелал патриарху "душевных сил, здоровья и всего наилучшего".