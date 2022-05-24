Известную картину Репина впервые показали на видео после реставрации

Картину известного художника Ильи Репина « Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» впервые показали после реставрации. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

Напомним, работа Репина серьезно пострадала в мае 2018-го: приехавший из Воронежской области мужчина разбил стекло картины, холст был разорван в трёх местах, также оказалась повреждена авторская рама.На допросе обвиняемый заявил, что повредил полотно, потому что «в картине всё ложь». Суд приговорил его к 2,5 года колонии.