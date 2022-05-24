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1 час назад

Известную картину Репина впервые показали на видео после реставрации

Александр Кузьмин

Картину известного художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» впервые показали после реставрации. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

Напомним, работа Репина серьезно пострадала в мае 2018-го: приехавший из Воронежской области мужчина разбил стекло картины, холст был разорван в трёх местах, также оказалась повреждена авторская рама.На допросе обвиняемый заявил, что повредил полотно, потому что «в картине всё ложь». Суд приговорил его к 2,5 года колонии.

В экспозицию Третьяковки картину вернут позже. Как заявила главный хранитель музея Татьяна Городкова, сначала для картины установят специальную капсулу с антивандальным и антибликовым стеклом.

Общество,Видео,Татьяна Городкова,Илья Репин,Иван Грозный,
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