В вузах России хотят ввести больше лекций по истории страны

В России хотят увеличить количество часов преподавания истории России для студентов вне зависимости от их специализации. Минобрнауки предложило ввести не менее 144 обязательных академических часов в вузах. Об этом сообщил «Коммерсант» по ссылкой на документ министерства. Ведомство вынесло на общественное обсуждение проект поправок к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) для вузов.

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Впрочем, по мнению экспертов, такие лекции могут превратиться в политинформацию и вызвать непринятие у студентов.

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Замглавы совета по развитию исторического образования при Минобрнауки, председатель правления Российского исторического общества (РИО) Константин Могилевский объяснил, что обязательное изучение истории России заложено в ФГОС, но объёмы и содержание предмета не определены. По его словам, в России только 0,4% студентов получают профессиональное историческое образование, остальные изучают историю недостаточно. Во многих институтах изучение истории минимально, отметил специалист.

Кандидат исторических наук, преподаватель Тюменского госуниверситета Александр Фокин указал, что поправки Минобрнауки — это «идеологическое решение». Историк признал, что предмет часто преподают в сокращённом формате.

В свою очередь, завкафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Марина Смирнова объяснила, что предложение Минобрнауки потребует значительного увеличения финансирования, так как нужно будет пересмотреть программу, нарастить штат и получить необходимую литературу.

По словам Могилевского, рабочая группа уже приняла решение о создании единой концепции преподавания истории. «Каждый вуз на основании стандарта будет принимать решение, как добиваться того, чтобы его выпускники чётко знали историю родной страны», — объяснил он.

Фокин пояснил, что это не первая попытка ввести единую концепцию преподавания истории. Такой подход будет включать элементы политинформации, добавил он.

«Придёт преподавателю документ от министерства, он посмотрит, но всё равно решит читать лекции по-своему. Не приставят же к нему контролирующего, чтобы тот следил, как преподаватель трактует опричнину Ивана Грозного — как надо или нет», — отметил эксперт.