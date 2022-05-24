В российских вузах увеличат количество часов на изучение истории

В российских вузах предложили увеличить количество академических часов изучения истории до 144. Проект поправок связан с решением межведомственной комиссии по историческому просвещению и совета по развитию исторического образования при Минобрнауки.

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«На наш взгляд, „История России“ включена в учебные планы в недостаточном объеме, что создает для преподавателей определенные трудности в полном освещении всех тем, направленных на формирование у молодых людей гражданской идентичности, гражданско-патриотического сознания и ценностей, чувств и отношений, убеждений и мотивов служения отечеству», — поделилась мнением замдиректора Высшей школы социально-гуманитарных наук РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Яблочкина, передает «Коммерсант».

По словам начальника учебно-методического управления вуза Юрия Ришко, увеличение зачетных единиц (144 часов) произойдет за счет других дисциплин. При этом он уточнил, что в течение учебного года у студентов набирается 60 зачетных единиц по всем дисциплинам, поэтому значительных проблем с перераспределением одной из них возникнуть не должно.

Заместитель главы совета по развитию исторического образования, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский указал, что всего 0,4% российских студентов получает историческое образование, при этом остальные 99,6% изучают историю РФ недостаточно.

«Вот именно этих учащихся и будет касаться нововведение», — подвел итог Могилевский, говоря о второй категории учащихся вузов.