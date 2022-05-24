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17 минут назад

В РФ появится федеральная служба по восстановлению Донбасса

Ura.Ru

Для помощи в восстановлении ДНР и ЛНР могут создать новую федеральную службу при Минстрое. Предполагается, что она будет заниматься в том числе строительством жилья и инфраструктуры при ЧС. С соответствующей инициативой выступил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП).

В РФ появится федеральная служба по восстановлению Донбасса
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

«Центр предложил создать при Минстрое Федеральную службу оперативного строительного контроля и управления при ЧС. В том числе служба необходима для координации и организации работ по восстановлению ДНР и ЛНР», — рассказал «Известиям» руководитель ВЦНСП Александр Моор.

Письмо с предложением организация направила в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По словам Моора, объем работ по восстановлению ДНР и ЛНР очень большой: есть территории, которые разрушены практически на 95%. А реализация инициативы позволит значительно разогнать строительно-промышленный кластер, что положительно скажется на строительной отрасли России. Как утверждает руководитель ВЦНСП, сфера может расшириться на 15—20%: увеличится объем строительства и, соответственно, объем производства продукции, материалов и комплектующих.

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите ДНР и ЛНР. Граждане республик жаловались на постоянные обстрелы со стороны украинской армии системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. Сообщалось, что РФ займется восстановлением Донбасса. Минстрой уже начал оценку затрат на проведение необходимых работ в республиках.

Общество,Александр Моор,Михаил Мишустин,Госстрой России,
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