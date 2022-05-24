Российские школьники массово начали искать работу

Школьники в России начали массово искать работу на лето. Подработка оказалась в планах у каждого второго старшеклассника, говорится в исследовании образовательной компании MAXIMUM Education, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Половина из тех, кто будет искать подработку (53 процента), планирует самостоятельно найти источник заработка. В свою очередь 38 процентов опрошенных школьников рассчитывают на помощь родителей и знакомых в поиске работы на лето, а девять процентов хотят воспользоваться молодежной биржей труда.

«Большинство подростков (58 процентов) останутся на лето в своем городе, каждый пятый большую часть каникул проведет у родственников в другом регионе, 15 процентов опрошенных поедут отдыхать на дачу, шесть процентов старшеклассников отправятся на летних каникулах в детский лагерь. Из них 40 процентов поедут в спортивные лагеря и 60 процентов в загородные», — говорится в исследовании.

При этом 60 процентов респондентов заявили, что для них важно отдохнуть за каникулы, ничем не занимаясь. Каждый шестой школьник посчитал, что правильнее будет уделить свободное время учебе, 17 процентов пожелали отправиться на море, а семь процентов заявили, что для них главное на каникулах — провести время с семьей.

Исследование проводилось с 17 по 20 мая 2022 г. среди учащихся 10-11 классов с помощью e-mail опроса. Количество участников составило более 2000 человек из всех регионов России.