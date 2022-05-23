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1 час назад

В Третьяковке вывесили отреставрированную картину "Иван Грозный и сын его Иван"

Газета.Ruиещё 8

В Третьяковской галерее вывесили отреставрированную после атаки вандала картину «Иван Грозный и сын его Иван 6 ноября 1581 года» художника Ильи Репина, передает РИА «Новости».

В Третьяковке вывесили отреставрированную картину "Иван Грозный и сын его Иван"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На восстановление картины ушло 4 года. Обновленный шедевр живописи собравшиеся гости встретили овациями.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили реставрацию поврежденной вандалом картины. Реставрацию созданного в 1885 году полотна назвали уникальной для российской практики по объему и сложности работ.

Нападение на полотно произошло в 2018 году. В состоянии алкогольного опьянения вандал набросился на картину и ударил по раме, осколки стекла сильно порезали холст. Впоследствии мужчина объяснил, что Репин, по его мнению, неверно изобразил историческое событие. Эксперты оценили урон в 10 млн руб., а сам вандал был приговорен к 2,6 годам тюремного заключения.

Общество,Илья Репин,
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