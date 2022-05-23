В Третьяковке вывесили отреставрированную картину "Иван Грозный и сын его Иван"

Ранее сообщалось, что специалисты завершили реставрацию поврежденной вандалом картины. Реставрацию созданного в 1885 году полотна назвали уникальной для российской практики по объему и сложности работ.

Нападение на полотно произошло в 2018 году. В состоянии алкогольного опьянения вандал набросился на картину и ударил по раме, осколки стекла сильно порезали холст. Впоследствии мужчина объяснил, что Репин, по его мнению, неверно изобразил историческое событие. Эксперты оценили урон в 10 млн руб., а сам вандал был приговорен к 2,6 годам тюремного заключения.