«С каких пор Собчак стала новостным агентством в нашей стране?»

Известный телеведущий Иван Ургант опроверг свое участие в фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге, которое ранее анонсировала журналистка Ксения Собчак. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU.
«Мне очень нравится это мероприятие, но, к сожалению, приехать я не смогу, потому что предложение поступило довольно поздно и это время у меня уже было занято. В силу этих обстоятельств я у вас быть не смогу, надеюсь, что это произойдет в следующий раз», — пояснил Иван Ургант.
Ведущий добавил, что его и раньше приглашали участвовать в «Ночи музыки». Это предложение ему было лестно.
«Мы много раз говорили с организатором этого праздника (Евгением Горенбургом — прим.ред.), например, когда мы были на премии, он меня пригласил (вероятно, Ургант имеет в виду „Народную премию E1.ru“, которую он вел в ККТ „Космос“ в ноябре 2021-го — прим. URA.RU). Я тогда с огромным удовольствием не подумав ответил, что я, безусловно приеду. Но это было приглашение просто на словах, а неделю назад пришло официальное письмо от устроителей», — сказал Ургант.
Ведущий выразил недоумение, почему о его участии в екатеринбургском фестивале заявила Ксения Собчак.
«С каких пор Ксения Собчак стала новостным агентством в нашей стране?», — удивился Ургант, порекомендовав пользоваться только проверенными источниками информации.