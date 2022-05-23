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1 час назад

В Геленджике впервые за время пандемии проведут карнавал к открытию курортного сезона

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Власти Геленджика в 2022 году приняли решение провести традиционный карнавал в честь открытия курортного сезона. Об этом заявила в понедельник в ходе пресс-конференции, посвященной проведению Всероссийской творческой мануфактуры волонтеров культуры "Город А" заместитель главы муниципального образования города-курорта Геленджик Елена Василенко.

В Геленджике впервые за время пандемии проведут карнавал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Каждый год в начале лета в Геленджике проходит карнавальное шествие, которое знаменует символический старт курортного сезона. Традиционно во время карнавала на главной сцене города проходят выступления краевых и городских творческих коллективов, а также организуют ярмарку и прочие активности. Проведение карнавального шествия в Геленджике отменяли на протяжении двух лет в связи с пандемией коронавируса.

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"Наши праздники в честь открытия курортного сезона начнутся с 3 июля и завершатся 12 июля. Наше карнавальное традиционное шествия мы в этом году называем "Многоликая Россия". В этом году проведение творческой мануфактуры позволит всем участникам увидеть открытие нашего курортного сезона", - сообщила Василенко.

Геленджик является одним из крупных курортных городов Краснодарского края. С учетом снижения заболеваемости в Краснодарском крае с 1 мая отменили действие режима повышенной готовности.

О новых целях

По словам Василенко, Геленджик претендует на звание негласной культурной столицы малых городов России.

"Город-курорт Геленджик имеет богатые культурные традиции, которые постоянно развиваются. Это ответственно с точки зрения представления культурного продукта. Какую же мы ставим перед собой цель? Это конечно негласное звание культурной столицы малых городов России, культурной столицы Краснодарского края", - сообщила она.

Она добавила, в проведение творческой мануфактуры в городе даст возможность познакомиться с новыми практиками, внесет вклад в формирование позитивной атмосферы культуры.

"Что такое для нас культурный продукт? Это красота, чистота общественных территорий, удобное расположение мест проживания питания гостей и, самое главное - качественное приложение для проведения насыщенного познавательного досуга, интересные события, мероприятия. Начиная с 2019 года мы формируем в новом формате календарь событийных мероприятий, который направлен на круглогодичный курорт, который будет привлекать гостей в любое время года", - резюмировала Василенко.

Всероссийская творческая мануфактура волонтеров культуры "Город А" продет в Геленджике с 3 по 5 июня. Это презентация городов России на языке культуры, участниками станут делегации из 60 субъектов РФ. Тема "Город А" в 2022 году - "Культурный код через креативные индустрии". Проект направлен на развитие творческих талантов, реализующих социально значимые проекты и инициативы, в том числе направленные на сохранение культурного наследия народов России, а также на продвижение истории больших и малых городов и развитие внутреннего молодежного туризма.

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