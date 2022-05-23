В Ростуризме раскрыли стоимость летнего отдыха в России

Российские туроператоры предложили отечественным путешественникам доступные путевки по стране — цена недельного отдыха на Черном море летом начинается от 30 тысяч рублей. Оптимальную стоимость туров раскрыли специалисты Ростуризма, передает ТАСС.

«Несмотря на высокий спрос и у туроператоров, и на сайтах гостиничных агрегаторов в наличии есть предложения на любой вкус и кошелек на любые летние даты», — отметили в пресс-службе ведомства.

Так, на конец июня двое туристов могут забронировать у турагентов семидневное размещение в трехзвездочной гостинице в Крыму или на Кубани с трехразовым питанием за 30–40 тысяч рублей. Недельный отдых в санаториях Татарстана или Калининградской области на двоих обойдется от 44-49 тысяч рублей. В такую сумму входит перелет, проживание и трехразовое питание.

Среди доступных экскурсионных направлений в Ростуризме выделили Санкт-Петербург, куда летом можно отправится за 10 тысяч рублей. В цену включен перелет, двухдневное размещение в гостинице и питание на базе завтраков. Отправиться в пятидневный тур по Золотому кольцу можно от 21 тысячи рублей с человека.

При этом в ведомстве напомнили, что в настоящее время туристы могут приобрести путевки на базе чартерной перевозки по цене в 1,5-2 раза ниже рыночной. Среди доступных направлений — Дагестан, Татарстан, Чечня, Калининградская область, Кавказские Минеральные Воды, Тобольск, Карелия, Алтай, Владивосток, Камчатка, Сахалин и Бурятия.