Казахстан запустит дополнительные поезда в Россию

"С июня текущего года возобновляется курсирование трех межгосударственных поездов в сторону РФ. Поезд №145/146 сообщением Караганда – Омск, отправлением из Караганды с 3 июня по пятницам и по вторникам. Из Омска в Караганду состав начнет ходить с 4 июня по субботам и по средам", – указали в компании.