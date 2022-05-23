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1 час назад

Казахстан запустит три дополнительных пассажирских поезда в Россию с июня

Москва24иещё 3

Казахстан с июня запустит три дополнительных пассажирских поезда в Россию, сообщили в пресс-службе компании "Казахстанские железные дороги".

Казахстан запустит дополнительные поезда в Россию
Фото: Агентство "Москва"/Софья СандурскаяАгентство "Москва"/Софья Сандурская

"С июня текущего года возобновляется курсирование трех межгосударственных поездов в сторону РФ. Поезд №145/146 сообщением КарагандаОмск, отправлением из Караганды с 3 июня по пятницам и по вторникам. Из Омска в Караганду состав начнет ходить с 4 июня по субботам и по средам", – указали в компании.

С 6 июня по понедельникам будет доступен поезд №113/114 по маршруту Алматы-2 – Казань. В обратном направлении проезд будет доступен с 9 июня по четвергам.

Еще одни состав – поезд №83/84 – проследует по маршруту Караганда – Москва до станции Самара. Из Караганды перевозки будут осуществляться с 8 июня по 30 июля по четным числам.

Ранее в мае стало известно, что РЖД назначили дополнительные рейсы туристического поезда "В Сибирь" летом. Рейсы состоятся в июне и июле текущего года.

Общество,РЖД,
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