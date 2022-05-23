Вирусолог оценил вероятность проникновения оспы обезьян в РФ

— Если вы помните, при лихорадке Эбола (последней эпидемии, когда вирус вышел за пределы африканского континента) ни одного случая не было зарегистрировано в России. А смертность при лихорадке Эбола — 40–60 процентов. То есть заболевание с большей смертностью не проникло в нашу страну, хотя число случаев в мире было достаточно значимым, — отметил он в комментарии «Невским новостям».