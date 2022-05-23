Пока вы спали: решение Украины по Польше и включение РФ в соглашение "ОПЕК+"

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Украина упростит пересечение границы с Польшей

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В Киеве президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой было объявлено о намерении подписать договор о добрососедстве и упростить порядок пересечения границы для граждан двух стран. Об этом пишет «Коммерсант».

«Я не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, ведь Украина — это лицо Европы! Защитник большой европейской семьи!» - заявил Анджей Дуда с трибуны Верховной рады. Он также заверил, что только Украина имеет права принимать решения о своем будущем и не может быть никаких переговоров за ее спиной.

Саудовская Аравия намерена включить Россию в новое соглашение ОПЕК+

Саудовская Аравия надеется «разработать соглашение с ОПЕК+, которое включает и Россию». Об этом заявил в интервью газете Financial Times министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман.

Издание отметило, что таким образом Саудовская Аравия поддержала Москву, несмотря на ужесточение западных санкций и потенциальный запрет ЕС на импорт российской нефти. При этом министр энергетики подчеркнул, что на фоне хаоса на рынках пока слишком рано говорить о том, как будет выглядеть новое соглашение. По его словам, ОПЕК+ увеличит добычу, «если будет спрос».

Автопроизводители переносят сборку машин из России

Выданные Росстандартом в последние 1.5-2 месяца новые одобрения типа транспортного средства (ОТТС) свидетельствуют о том, что машины, которые ранее собирались на территории России, теперь могут быть импортированы на наш рынок. Об этом пишут «Известия».

Так, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии выдало ОТТС на Kia Seltos и Kia Sorento, которые ранее собирались в Калининграде. Теперь же в разрешении фигурирует южнокорейский завод. Новый ОТТС получили и Hyundai Santa Fe, Genesis G70 и Haval Dargo. Эксперты считают, что таким образом автопроизводители подстраховываются на случай ухудшения ситуации с поставками комплектующих.

Финляндия ждет приема в НАТО не ранее декабря

В финском парламенте считают, что переговоры о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции могут затянуться до конца года из-за позиции Анкары. Турция уже объявила, что не поддержит членство Хельсинки и Стокгольма, если они не выполнят ее условия, отмечают «Известия».

В парламенте Финляндии пояснили, что сейчас начинается этап ратификации заявок на членство в НАТО, к августу ожидается одобрение от США. К этому же времени заявку, предположительно, одобрит и большинство членов Североатлантического альянса. При этом член совета по внешней политике и безопасности при президенте Турции Исмаил Сафи пояснил изданию, что «Турция «оставляет Хельсинки и Стокгольму время, чтобы исполнить ее требования».

Levi’s ищет способы ухода из России

Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co после 29 лет работы в России остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсант».