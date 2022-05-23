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23 минуты назад

Новости погоды: россиян предупредили о майских заморозках

Lenta.ruиещё 2

Жителей европейской части России в ближайшее время ждет понижение температуры вплоть до минусовой. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова передает ТАСС.

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в ближайшее время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Московская, Тверская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Владимирская, Рязанская области — везде до 26 мая температура будет опускаться до отрицательных значений. Даже в Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях будут заморозки в этот период», — объяснил он.

Кроме того, по словам метеоролога, в ночь с 23 на 24 мая заморозки придут в Саратовскую, Пензенскую, Оренбургскую области, а также в Башкортостан. С 24 на 25 мая в Нижегородской, Кировской областях, Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии температура опустится до минус двух градусов.

Специалист уточнил, что подобные изменения погоды происходят из-за циклона, в связи с которым происходит заток холодных воздушных масс. Однако заморозки, отметил Вильфанд, не угрожают плодовым деревьям и зерновым культурам, так как еще не наступила пора активного цветения.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Московском регионе начиная со вторника, 24 мая, и до конца недели пройдут дожди, а также местами ожидается кратковременный мокрый снег.

Общество,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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