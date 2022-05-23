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1 час назад

Прощальное видео Артема Дзюбы в образе Дедпула появилось в сети

Александр Кузьмин

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сообщил о своем решении покинуть команду. Футболист опубликовал видео в образе Дедпула в своем telegram-канале.

Дзюба поблагодарил партнеров по команде, руководство и сотрудников клуба. Кроме того, он обратился к тем, кто критиковал его во время выступления в «Зените», сказав что критика давала ему еще больше сил. Стоит отметить, что голосом за кадром стал Петр Гланц(Иващенко), озвучивший Дедпула для фильмов Марвел.

«Ну, а теперь, дружок, пора двигаться дальше, супергероя ждут новые приключения», — сказал Дзюба в конце видео, сняв маску.

Нападающий выступал за петербургский клуб на протяжении семи лет. В составе «Зенита» стал четырехкратным чемпионом страны, неоднократно брал Кубок и Суперкубок России.

Общество,Видео,Артем Дзюба,Зенит,
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