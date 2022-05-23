Прощальное видео Артема Дзюбы в образе Дедпула появилось в сети

Дзюба поблагодарил партнеров по команде, руководство и сотрудников клуба. Кроме того, он обратился к тем, кто критиковал его во время выступления в «Зените», сказав что критика давала ему еще больше сил. Стоит отметить, что голосом за кадром стал Петр Гланц(Иващенко), озвучивший Дедпула для фильмов Марвел.