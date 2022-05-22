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9 минут назад

Умерла актриса театра "Ленком" Валентина Дугина

ТАССиещё 3

После продолжительной болезни умерла актриса Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Валентина Дугина. Об этом сообщается в воскресенье в аккаунте театра в "Вконтакте".

Умерла старейшая актриса Ленкома Валентина Дугина
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

"22 мая после продолжительной болезни ушла из жизни старейшая актриса нашего театра Валентина Николаевна Дугина (1937-2022)" - говорится в сообщении. Коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким актрисы.

Валентина Дугина служила в театре с 1962 года. Она играла в спектаклях Анатолия Эфроса "Мольер", "Снимается кино", "В день свадьбы", в постановках Марка Захарова "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнона и Авось", "Мудрец" и других. Роль Берты в " Поминальной молитве" стала ее последней.

Общество,Валентина Дугина,Анатолий Эфрос,Марк Захаров,
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