Умерла старейшая актриса Ленкома Валентина Дугина

После продолжительной болезни умерла актриса Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Валентина Дугина . Об этом сообщается в воскресенье в аккаунте театра в "Вконтакте".

Валентина Дугина служила в театре с 1962 года. Она играла в спектаклях Анатолия Эфроса "Мольер", "Снимается кино", "В день свадьбы", в постановках Марка Захарова "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнона и Авось", "Мудрец" и других. Роль Берты в " Поминальной молитве" стала ее последней.