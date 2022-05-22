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3 минуты назад

В Томске сотрудники ППС помогли потерявшемуся медвежонку вернуться в естественную среду

ТАСС

Сотрудники патрульно-постовой службы нашли и передали в департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области потерявшегося медвежонка, которого потом вернули в естественную среду обитания. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-центре МВД России.

В Томске сотрудники ППС помогли медвежонку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

22 мая в ОМВД России по Кировскому району Томска поступило сообщение от местных жителей о том, что на территории Лагерного сада ходит медвежонок.

"На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе обследования территории полицейские поймали зверя и передали его сотрудникам департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. Медвежонок будет выпущен в естественную среду обитания", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Общество,МВД России,
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