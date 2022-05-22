Узбекские мигранты покидают Россию и отправляются в западные страны

Президент межрегионального узбекского землячества, член комитета «За гражданские права» Усман Баратов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что граждане Узбекистана уезжают из России в другие страны.

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«Есть энное количество людей, которые по разным причинам уезжают. Кто-то по семейным причинам, кого-то не устраивают цены здесь. Поэтому какой-то отток есть», - подчеркнул Усман Баратов.

Он отметил, что «на улице появилось больше дворников со славянской внешностью, традиционно было больше людей азиатской внешности».

Баратов рассказал, что в Узбекистане «тупиковое положение», поэтому трудовые мигранты не возвращаются домой, а «едут в западные, европейские страны, в Канаду, Австралию, Америку».