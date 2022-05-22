Умерла актриса Наталья Величко

Актриса и режиссер Наталья Величко умерла в Москве на 82-м году жизни. Об этом сообщает портал Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО).

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

«21 мая 2022 года после продолжительной и тяжёлой болезни скончалась Наталья Яковлевна Величко… Члены Общества навсегда запомнят Наталью Яковлевну как доброго и душевного человека, замечательную актрису отечественного театра и кино», - сказано в некрологе.

Актриса дебютировала в 1963-м. Она исполнила роль Аси в экранизации «Тишины» Бондарева. Также снималась в фильмах «Первый снег», «Щит и меч», «Друзья и годы», «Третья молодость», «Георгий Седов», «Поворот» многих других.

В 1965-1992 гг. Величко служила актрисой в Центре театра и кино под руководством Н.С. Михалкова.

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