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41 минуту назад

Умерла актриса Наталья Величко - Эльза из "Щита и меча"

Российская Газета

21 мая скончалась Наталья Величко, советская, российская актриса театра, кино и ТВ, артистка озвучки и режиссер. Наталья Яковлевна, в середине нулевых оставившая кинокарьеру, умерла в Москве на 82-м году жизни.

Умерла актриса Наталья Величко
Фото:  kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Наталья Величко родилась 4 мая 1941 года в городе Фрунзе. В 1961-м окончила Московское дирижерско-хоровое училище, в 1965-м - Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), в 1979-м режиссерское отделение ВГИКа. В 1965-1992 годах - актриса Театра-студии киноактера.

На экранах дебютировала в 1963-м ролью Аси в экранизации "Тишины" Бондарева, далее - "Первый снег", Людмила Печерская в "Друзьях и годах", советско-французская "Третья молодость", Оля из "Это было в разведке", Эльза в легендарном шпионском сериале "Щит и меч", "Охота на изюбря", другие. Как режиссер поставила мелодраму "Ураган приходит неожиданно".

Общество,Наталья Величко,
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