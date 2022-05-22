В России прошел крупнейший в мире полумарафон «Забег.РФ»

Крупнейший в мире полумарафон с одновременным стартом проходит в воскресенье по всей России. В «Забег.РФ» участвует рекордное количество атлетов – 120 тыс. человек из 85 городов нашей страны.

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В Москве старт забег стартовал в 9.00. Участникам на выбор предложили разные дистанции в зависимости от уровня подготовки – от юниора (это один километр) до настоящего профи, которые пробежали более 21 километра, сообщает «Рен-ТВ».

В этом году «Забег.РФ» поборется за право войти в Книгу рекордов Гиннесса как беговое массовое мероприятие, объединившее самое большое количество городов-участников.

Победителями московского этапа полумарафона «Забег.РФ» стали Дмитрий Полянский и Александра Бородинова. Полянский преодолел дистанцию 21,1 км за 1 час 9 минут 41 секунду. Второе место занял Илья Пунич (1:12.15), третье – Владимир Лепегин (1:14.15), передает ТАСС.

Бородинова показала результат 1 час 17 минут 55 секунд. Второй финишировала Вера Добротворская (1:20.02), третьей – Анастасия Полянская (1:23.43).

В соревнованиях на 10 км среди мужчин победу одержал Сергей Алпатов, показавший результат 31 минута 21 секунда, вторым стал Алексей Быстров (31.27), третьим – Павел Осипов (31.45), у женщин быстрее всех дистанцию пробежала Анна Бойнова (33.51), следом за ней финишировала Галина Полищук (34.21), тройку лучших замкнула Евгения Сарангова (36.49). В соревнованиях на 5 км среди мужчин выиграл Андрей Гребенко (15.28), второе место занял Сергей Конякин (15.40), третье – Александр Лисин (15.53), у женщин победу одержала Юлия Конякина (17.05), второй стала Наталья Титаренко (18.47), третьей – Алиса Чернышова (18.48). В соревнованиях на 1 км среди мужчин победителем стал Гордей Корольков (3.10), второе место занял Максим Буш (3.10), третье – Сергей Прищепа (3.16), у женщин победила Ева Ванилар (3.27), следом финишировала Екатерина Острецова (3.36), тройку лидеров замкнула Камила Назипова (03.49).