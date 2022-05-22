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10 минут назад

В Эрмитаже открылась выставка с костюмами из фильма "Русский ковчег" Сокурова

Газета.Ru

В реставрационно-хранительском центре Эрмитажа «Старая Деревня» в Санкт-Петербурге открылась выставка костюмов из фильма Александра Сокурова «Русский ковчег». Как сообщает «Фонтанка», на открытии экспозиции присутствовал режиссер в сопровождении директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

В Эрмитаже открылась выставка с костюмами из фильма "Русский ковчег"
Фото: газета.ruгазета.ru

«Когда мы работали над «Русским ковчегом», мы хотели, чтобы это стало подарком Эрмитажу, — сказал Сокуров. — Костюмы отличает не только подлинность наших исторических намерений, но и всего труда. Ткани, способ шитья — все было абсолютно не современным, приближенным к прошлому времени. Мы старались честно отнестись ко времени и к сюжету нашего фильма. Не могли привнести в Эрмитаж «неторопливые» и «необязательно» созданные произведения».

На выставке представлены наряд Екатерины I из эпизода в Зимнем дворце, платье и шуба Екатерины Великой, военный мундир из сцены с Николаем I и другие костюмы.

Ранее Сокуров назвал свой фильм «Сказка» слишком серьезным для Каннского кинофестиваля.

Общество,Михаил Пиотровский,Александр Сокуров,Эрмитаж,
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