В Эрмитаже открылась выставка с костюмами из фильма "Русский ковчег"

«Когда мы работали над «Русским ковчегом», мы хотели, чтобы это стало подарком Эрмитажу, — сказал Сокуров. — Костюмы отличает не только подлинность наших исторических намерений, но и всего труда. Ткани, способ шитья — все было абсолютно не современным, приближенным к прошлому времени. Мы старались честно отнестись ко времени и к сюжету нашего фильма. Не могли привнести в Эрмитаж «неторопливые» и «необязательно» созданные произведения».