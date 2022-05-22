В фестивале "Дворцы Санкт-Петербурга" примут участие музыканты из Европы

ХХХ летний сезон Международного музыкального фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга" откроется в субботу в Георгиевском зале Михайловского замка "Парадом оперных героев" из русской классики ХIХ века. Праздник продлится до 1 июля и пройдет в дворцовых интерьерах Петербурга и его пригородов.
"В этом юбилейном сезоне мы откроем две новых для нас площадки - Шуваловский дворец, где ныне расположен Музей Фаберже, и Особняк барона Кельха на улице Чайковского. Все наши концерты проходят в особой атмосфере и сопровождаются экскурсиями по дворцам", - рассказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС основательница и художественный руководитель фестиваля заслуженная артистка России Мария Сафарьянц.
Она особо отметила, что несмотря на сложную международную обстановку зарубежные друзья фестиваля из Италии и Германии "по-прежнему - с нами" и нашли возможность приехать в Россию. Среди них - участник первого фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга", состоявшегося в 1997 году, итальянский виртуоз, обладатель премии "Золотой саксофон" Федерико Мондельчи.
"Фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" открыл новую страницу в моей жизни и в моей творческой биографии. И я счастлив возможности вновь посетить Петербург и увидеть всех своих друзей во "Дворцам". Вопреки всем сложностям и той ситуации в мире, которую мы переживаем, мы рады, что остаемся в культуре и в ее ценностях", - заявил на пресс-конференции итальянский музыкант.
Единственный концерт в Петербурге даст в рамках фестиваля оперная певица из Германии Симона Кермес, которую называют "королевой барокко". Среди участников и примадонна итальянской оперной сцены Кьяра Таиджи, которая участвовала в выездном фестивале "Дворцы Санкт-Петербурга и Крыма". В фестивале примут участие Хор Сретенского монастыря, пианистка Полина Осетинская, ведущие солисты Мариинского и Михайловского театров, лауреаты международных и российских музыкальных конкурсов.
Фестиваль поддержан Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.