В фестивале "Дворцы Санкт-Петербурга" примут участие музыканты из Европы

"Фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" открыл новую страницу в моей жизни и в моей творческой биографии. И я счастлив возможности вновь посетить Петербург и увидеть всех своих друзей во "Дворцам". Вопреки всем сложностям и той ситуации в мире, которую мы переживаем, мы рады, что остаемся в культуре и в ее ценностях", - заявил на пресс-конференции итальянский музыкант.