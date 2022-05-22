"Знание" запустит просветительские спектакли для школьников и студентов

Российское общество "Знание" в этом году запустит показ просветительских спектаклей для студентов и школьников, а также при поддержке общества будет создано около 30 новых документальных фильмов. Об этом сообщил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

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"С этого года еще и спектакли просветительские [запустим]. Мы объявили конкурс на лучший просветительский спектакль, который поставим с профессиональной командой, режиссерами, актерами и поможем уже школьным и вузовским театральным коллективам реализовать постановки у себя", - сказал он в ходе II Международного научного форума "Каспий 2022: пути устойчивого развития".

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Древаль отметил, что такие спектакли позволят просвещаться самим участникам, а также их одноклассникам и однокурсникам.

Кроме того, он добавил, что "Знание" помогает создавать просветительские фильмы. По его словам, в этом году с помощью общества планируется создать около 30 новых документальных фильмов.

"При поддержке "Знания" в этом году появится около 30 новых просветительских документальных фильмов, которые мы покажем по всей стране. Очень важно, что [эти фильмы] найдут свою аудиторию, потому что онлайн-платформы и офлайн-кинотеатры подтвердили готовность эти фильмы распространять", - пояснил он.

Российское общество "Знание" ведет историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний" (с 1963 года - Всесоюзное общество "Знание", с 1991 года - общество "Знание России"). В 2016 году общество было преобразовано в общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.