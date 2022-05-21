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17 минут назад

Врач Мясников заявил, что оспой обезьян заражаются при трехчасовом контакте с больным на расстоянии метра

Газета.Ruиещё 2

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что заразиться оспой обезьян можно при трехчасовом контакте с больным на расстоянии метра друг от друга. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Доктор Мясников назвал условие заражения оспой обезьян
Фото: ТАССТАСС

«От человеку к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время (на расстоянии метра друг от друга не менее трех часов!)», — указал доктор.

По его словам, в сравнении с человеческой оспой данный вирус значительно менее заразный и с намного меньшей смертностью — у людей около 10%.

Назван ранний симптом оспы обезьян

«Иногда вирус поражает и людей: укусы обезьян, употребление обезьян в пищу, работники зоопарков, плюс грызуны (суслики, крысы) тоже могут выступать как переносчики», — добавил специалист.

Ранее в странах Европы подтвердили ряд случаев заражения обезьяньей оспой. В Испании уже зафиксировали 23 случая, а общее количество заболевших в настоящее время составляет 30 человек. В Великобритании заразились около 11 человек. Сообщения об инфицированных поступали также из Португалии и США. По словам местных врачей, в Соединенных Штатах обезьяньей оспой заболел мужчина, который ранее посещал Канаду.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается в том числе между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Болезнь не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, поэтому риск распространения оценивается как очень низкий.

Общество,Александр Мясников,
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