Доктор Мясников назвал условие заражения оспой обезьян

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что заразиться оспой обезьян можно при трехчасовом контакте с больным на расстоянии метра друг от друга. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

«От человеку к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время (на расстоянии метра друг от друга не менее трех часов!)», — указал доктор.

По его словам, в сравнении с человеческой оспой данный вирус значительно менее заразный и с намного меньшей смертностью — у людей около 10%.

«Иногда вирус поражает и людей: укусы обезьян, употребление обезьян в пищу, работники зоопарков, плюс грызуны (суслики, крысы) тоже могут выступать как переносчики», — добавил специалист.

Ранее в странах Европы подтвердили ряд случаев заражения обезьяньей оспой. В Испании уже зафиксировали 23 случая, а общее количество заболевших в настоящее время составляет 30 человек. В Великобритании заразились около 11 человек. Сообщения об инфицированных поступали также из Португалии и США. По словам местных врачей, в Соединенных Штатах обезьяньей оспой заболел мужчина, который ранее посещал Канаду.