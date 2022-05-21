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4 минуты назад

«Оказался ссыковат»: Милонов раскритиковал Урганта

Вечерняя Москваиещё 1

В начале марта телеведущий и актер Иван Ургант уехал из России. Он объяснил отъезд вынужденным отпуском, ведь Первый канал сделал паузу в трансляции развлекательных передач. Но многие решили, что артист эмигрировал, и обвинили его в предательстве.

«Оказался ссыковат»: Милонов раскритиковал Урганта
Фото: ТАССТАСС

Такого же мнения придерживается и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он резко высказался в адрес артиста.

— Иван Ургант — очень талантливый человек. Мне жаль, что он как ведущий талантлив, а как человек оказался ссыковат! — заявил политик на YouTube-шоу «50 вопросов».

Милонов считает, что Ургант не сможет вернуться на федеральные каналы, даже если в скором времени приедет в Москву.

Отец Ивана Урганта сообщил о его возвращении в Россию

— Если он и будет работать, то просто как наемный актер, ведущий. Но я бы не стал этого делать. Потому что когда твоей стране плохо — будь с ней, а если сбегаешь как крыса — это неправильно, — сказал депутат.

Главных героев фильма «Елки» Ивана Урганта и Сергея Светлакова может не быть в новой части франшизы. Об их возможном участии в проекте ничего не известно.

Общество,Иван Ургант,Виталий Милонов,Сергей Светлаков,Госдума,Первый канал,
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