Онищенко прокомментировал ситуацию с оспой обезьян

«Это вспышки, которые возникают периодически. Последняя многонациональная вспышка была в 2017 году, когда заболело порядка 200 человек в разных странах мира, но она вспыхнула и ушла. Дело в том, что люди, привитые от человеческой оспы, на 85% устойчивы к обезьяньей оспе», — пояснил он.