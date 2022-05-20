В прокат вышел фильм «Ника» о поэтессе-вундеркинде

В российских кинотеатрах с 19 мая начался показ драмы «Ника», созданной при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино или фильмы. Картина посвящена судьбе девочки-поэтессы Ники Турбиной, которая была очень популярна в СССР в 80-х годах.
Авторами сценария стали Юлия Гулян и Василиса Кузьмина. Василиса Кузьмина также является и режиссером «Ники». Главные роли в фильме сыграли Лиза Янковская, Анна Михалкова, Иван Фоминов, Вита Корниенко, Евгений Сангаджиев. В производстве картины были задействованы «Водород», Art Pictures Studio, «Централ Партнершип», FRIDAY 29 films.
Фильм «Ника» основан на истории Ники Турбиной, которая выпустила свой первый сборник стихов, когда ей было 8 лет. Она вместе с мамой «гастролировала по Советскому Союзу: полные стадионы любителей поэзии, богемные вечеринки», и вот… «Нике 27, СССР уже нет, как нет и детства, славы, а самое трудное – нет вдохновения», отмечается в аннотации к фильму.
По словам режиссера, несмотря на то, что фильм основан на реальных событиях, судьба Ники Турбиной в картине стала по сути «портретом эпохи».
«История Ники во многом симптоматична: многие позднесоветские дети-вундеркинды не нашли себе места в 1990-х, и их жизнь окончилась трагически. Потому и образ нашей Ники хоть и вдохновлен биографией Ники Турбиной, оказался в какой-то степени портретом эпохи и последнего поколения советских детей, которые в конце 1990-х искали счастье и самих себя на неузнаваемом ландшафте новой страны. (…) Мы с Юлей Гулян – дети 1990-х, впитавшие безоглядный максимализм MTV, «Симпсонов» и «Гарри Поттера». Такой мы и написали Нику: трагически веселой, до боли растерянной и отчаянно верящей в любовь и жизнь после детства», - пояснила Василиса Кузьмина.
При написании сценария авторы опирались на биографическую книгу Александра Ратнера «Тайна жизни Ники Турбиной», документальные фильмы и рассказы знакомых о юной поэтессе. Сценарий высоко оценили Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Денис Баглай, Вадим Верещагин и Вячеслав Муругов, которые выступили продюсерами фильма.
«Встречается такой материал, мимо которого просто нельзя пройти. (…) Биография Ники Турбиной – уникальный случай из истории нашей страны, сюжет о времени невероятных возможностей и удивительных героев. Вместе с тем это и универсальная тема сложных взаимоотношений между матерью и дочерью. Конфликт, к которому может подключиться зритель из любой геолокации», - отметил Федор Бондарчук.
По словам Анны Михалковой, которая в картине сыграла роль матери Ники Турбиной, ей было интересно разобраться во взаимоотношениях талантливого ребенка и его родителей.
«Родители таких детей делают все ставки на ранний талант ребенка, искренне вкладываются в его судьбу, не понимая, что в конечном итоге ограничивают его мир. В то же время, они поднимают ребенка на такую вершину успеха, которую практически невозможно повторить после (…) Страдают в итоге обе стороны, это часто заканчивается трагедией. Так получилось и с Никой», - отметила она.
Роль Ники Турбиной в фильме сыграла Елизавета Янковская и получила за нее специальный приз жюри за выдающуюся актерскую работу на кинофестивале South by Southwest (SXSW).
«Никогда так не стремилась в проект, как в этот раз. Кстати, за год до съемок «Ники» мы с Ильей Носоченко должны были делать спектакль про Турбину. Так что я была полностью в материале и даже не поверила, когда меня позвали на пробы. Подумала: «Неужели снова Ника?! Ну, привет!», - рассказала актриса.
Она отметила, что Ника, «как любой большой поэт, была голосом поколения» и интересно было понять, что стало с этим голосом, когда она выросла.
Посмотреть фильм «Ника» можно, в том числе и по Пушкинской карте. По условиям программы с февраля 2022 года из 5 000 рублей на просмотр кинолент можно потратить до 2 000 рублей в год.
Для того, чтобы стать обладателем Пушкинской карты, молодым людям от 14 до 22 лет нужно скачать приложение «Госуслуги.Культура», авторизоваться в нем с помощью учетной записи на портале «Госуслуги» и подтвердить выпуск виртуальной карты. Пластиковый вариант выдают в любом филиале «Почта Банка», достаточно оставить заявку в отделении и выбрать дизайн из пяти предложенных. Афиша актуальных событий размещена по портале Культура.рф и в приложении «Госуслуги Культура».