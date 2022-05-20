В прокат вышел фильм «Ника» о поэтессе-вундеркинде

В российских кинотеатрах с 19 мая начался показ драмы «Ника», созданной при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино или фильмы. Картина посвящена судьбе девочки-поэтессы Ники Турбиной, которая была очень популярна в СССР в 80-х годах.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Авторами сценария стали Юлия Гулян и Василиса Кузьмина. Василиса Кузьмина также является и режиссером «Ники». Главные роли в фильме сыграли Лиза Янковская, Анна Михалкова, Иван Фоминов, Вита Корниенко, Евгений Сангаджиев. В производстве картины были задействованы «Водород», Art Pictures Studio, «Централ Партнершип», FRIDAY 29 films.

Видео дня

Фильм «Ника» основан на истории Ники Турбиной, которая выпустила свой первый сборник стихов, когда ей было 8 лет. Она вместе с мамой «гастролировала по Советскому Союзу: полные стадионы любителей поэзии, богемные вечеринки», и вот… «Нике 27, СССР уже нет, как нет и детства, славы, а самое трудное – нет вдохновения», отмечается в аннотации к фильму.

По словам режиссера, несмотря на то, что фильм основан на реальных событиях, судьба Ники Турбиной в картине стала по сути «портретом эпохи».

«История Ники во многом симптоматична: многие позднесоветские дети-вундеркинды не нашли себе места в 1990-х, и их жизнь окончилась трагически. Потому и образ нашей Ники хоть и вдохновлен биографией Ники Турбиной, оказался в какой-то степени портретом эпохи и последнего поколения советских детей, которые в конце 1990-х искали счастье и самих себя на неузнаваемом ландшафте новой страны. (…) Мы с Юлей Гулян – дети 1990-х, впитавшие безоглядный максимализм MTV, «Симпсонов» и «Гарри Поттера». Такой мы и написали Нику: трагически веселой, до боли растерянной и отчаянно верящей в любовь и жизнь после детства», - пояснила Василиса Кузьмина.

«Встречается такой материал, мимо которого просто нельзя пройти. (…) Биография Ники Турбиной – уникальный случай из истории нашей страны, сюжет о времени невероятных возможностей и удивительных героев. Вместе с тем это и универсальная тема сложных взаимоотношений между матерью и дочерью. Конфликт, к которому может подключиться зритель из любой геолокации», - отметил Федор Бондарчук.

По словам Анны Михалковой, которая в картине сыграла роль матери Ники Турбиной, ей было интересно разобраться во взаимоотношениях талантливого ребенка и его родителей.

«Родители таких детей делают все ставки на ранний талант ребенка, искренне вкладываются в его судьбу, не понимая, что в конечном итоге ограничивают его мир. В то же время, они поднимают ребенка на такую вершину успеха, которую практически невозможно повторить после (…) Страдают в итоге обе стороны, это часто заканчивается трагедией. Так получилось и с Никой», - отметила она.

Роль Ники Турбиной в фильме сыграла Елизавета Янковская и получила за нее специальный приз жюри за выдающуюся актерскую работу на кинофестивале South by Southwest (SXSW).

«Никогда так не стремилась в проект, как в этот раз. Кстати, за год до съемок «Ники» мы с Ильей Носоченко должны были делать спектакль про Турбину. Так что я была полностью в материале и даже не поверила, когда меня позвали на пробы. Подумала: «Неужели снова Ника?! Ну, привет!», - рассказала актриса.

Она отметила, что Ника, «как любой большой поэт, была голосом поколения» и интересно было понять, что стало с этим голосом, когда она выросла.

Посмотреть фильм «Ника» можно, в том числе и по Пушкинской карте. По условиям программы с февраля 2022 года из 5 000 рублей на просмотр кинолент можно потратить до 2 000 рублей в год.