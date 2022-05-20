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12 минут назад

Потомок Пушкина высказался об идее назвать улицы на Украине в честь Кинга

Вероника Полынина

Потомок Александра Пушкина назвал сумасшествием петицию на имя президента Украины Владимира Зеленского с требованием переименовать все улицы Пушкина в стране в улицы Стивена Кинга.

Потомок Пушкина высказался об идее назвать улицы на Украине в честь Кинга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению праправнука поэта, нужно уметь разделять культуру и политику.

«Они совсем с ума сошли? Нужно быть идиотом, чтобы мешать политику и культуру. Это как с Евровидением, даже если бы украинцы пели бы как кастрюли, им бы все равно отдали победу», - сказал Александр Пушкин изданию News.ru.

Потомок поэта также назвал хамством снос памятников Пушкина на Украине.

Зеленского призвали переименовать улицы Пушкина в честь Стивена Кинга

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с предложением переименовать все улицы, названные в честь классиков русской литературы. В частности, авторы обращения предложили назвать все улицы Пушкина именем американского писателя Стивена Кинга.

Общество,Владимир Зеленский,Стивен Кинг,
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