Потомок Пушкина высказался об идее назвать улицы на Украине в честь Кинга

Потомок Александра Пушкина назвал сумасшествием петицию на имя президента Украины Владимира Зеленского с требованием переименовать все улицы Пушкина в стране в улицы Стивена Кинга.
По мнению праправнука поэта, нужно уметь разделять культуру и политику.
«Они совсем с ума сошли? Нужно быть идиотом, чтобы мешать политику и культуру. Это как с Евровидением, даже если бы украинцы пели бы как кастрюли, им бы все равно отдали победу», - сказал Александр Пушкин изданию News.ru.
Потомок поэта также назвал хамством снос памятников Пушкина на Украине.
Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с предложением переименовать все улицы, названные в честь классиков русской литературы. В частности, авторы обращения предложили назвать все улицы Пушкина именем американского писателя Стивена Кинга.