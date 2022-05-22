За сутки в РФ выявлено 4 тыс. 710 новых случая заболевания COVID-19

«По состоянию на 22 мая этого года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 тыс. 54 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 46,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 14 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 69 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ», - говорится в материале.