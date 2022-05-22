За сутки в РФ выявлено 4 тыс. 710 новых случая заболевания COVID-19

В России за последние сутки госпитализировали 1 тыс. 54 человека с COVID-19. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в РФ.
«По состоянию на 22 мая этого года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 тыс. 54 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 46,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 14 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 69 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ», - говорится в материале.
Всего в РФ за последние сутки выявлено 4 тыс. 710 новых случая заболевания COVID-19. Как сообщил портал «Стопкоронавирус.рф», в Москве за сутки выявлены 278 заболевших.