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27 минут назад

Пьяные артисты выступили на детском спектакле под Владимиром. Видео

Александр Кузьмин

В городе Юрьев-Польский Владимирской области во время спектакля перед детьми выступили нетрезвые заезжие актеры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видеофрагменты с детского мероприятия.

«Артисты в ростовых куклах вели себя неадекватно. Например, волк из "Ну, погоди!" шатался и чуть не падал, бродя по сцене ДК. А апогей детского спектакля наступил, когда Чебурашка уснул за компьютером», – сообщает источник.

По данным канала, билеты на спектакль стоили по 300 рублей, некоторым зрителям уплаченные деньги были возвращены. В отношении артистов составили протоколы об административном правонарушении за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде.

Общество,Видео,
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