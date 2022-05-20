В городе Юрьев-Польский Владимирской области во время спектакля перед детьми выступили нетрезвые заезжие актеры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видеофрагменты с детского мероприятия.
«Артисты в ростовых куклах вели себя неадекватно. Например, волк из "Ну, погоди!" шатался и чуть не падал, бродя по сцене ДК. А апогей детского спектакля наступил, когда Чебурашка уснул за компьютером», – сообщает источник.
По данным канала, билеты на спектакль стоили по 300 рублей, некоторым зрителям уплаченные деньги были возвращены. В отношении артистов составили протоколы об административном правонарушении за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде.