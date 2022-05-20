Пока вы спали: срыв Россией планов НАТО и создание нового картеля

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В Госдуме заявили о срыве планов НАТО на Азовском море

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Российская спецоперация привела к потере Украиной выхода к Азовскому морю, сорвала планы НАТО построить там военные базы и обезопасила Россию. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе. Спецоперация гарантировала безопасность наших границ от присутствия под боком незваных гостей», - пояснил он.

В G7 задумались о создании картеля для контроля цен на российскую нефть

Глава Минфина США Джанет Йеллен констатировала, что пока министры финансов и главы Центробанков стран G7 не определились со стратегией, как ограничить импорт российской нефти и лишить Россию доходов от ее продажи, но эта идея «вызывает большой интерес». Об этом пишет «Коммерсант».

По мнению Йеллен предельную цену на нефть из России мог бы ввести картель покупателей. «Для этого нужен крупный картель, возможно, одного ЕС будет недостаточно», - заметила она.

Армения и Азербайджан нащупывают границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая проведут переговоры в Брюсселе, на которых вновь попытаются сдвинуть с мертвой точки согласование границы и обеспечение безопасности. Ранее лидеры договорились о создании специальных комиссий, но они так и не начали работу, отмечает «Коммерсант».

Опрошенные изданием армянские эксперты считают, что Баку в вопросе демилитаризации границ пытается продавить свои интересы, заявляя в том числе и о возвращении азербайджанских анклавов, что неприемлемо для Еревана. В свою очередь азербайджанские эксперты уверены, что истинная причина промедления с началом работы комиссий — нерешительность армянских властей и опасения за внутриполитическую ситуацию.

В Сочи активизировались мошенники

Из-за ухода Booking с российского рынка и роста спроса на отдых внутри России в Сочи на треть выросло число мошенничеств на рынке жилья. Преступники берут предоплату за бронирование, а потом пропадают, пишут «Известия».

Эксперты посоветовали россиянам перед внесением предоплаты за аренду квартиры требовать устроить онлайн-показ жилья, а также заключать договор и просить приложить к нему фотографии документов собственника и объекта. При этом, по данным компании «Этажи», спрос на аренду жилья в Сочи вырос за последний месяц на 10–15%, а собственники пытаются сдать свои квартиры на 40–50% дороже, чем годом ранее.

Президент Хорватии выступил против принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Для получения согласия Миланович требует изменить законы о выборах в соседней Боснии и Герцеговине, так как сейчас, по его мнению, они в должной мере не защищают права живущих там хорватов, пишет «Коммерсант».