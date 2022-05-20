Названы книжные герои, которые больше всего раздражают россиян

Антагонисты из книг о "Гарри Поттере" Долорес Амбридж и Питер Петтигрю, а также героиня одноименного романа Льва Толстого Анна Каренина оказались в числе самых неприятных для россиян литературных героев. Такие данные опроса привели в пятницу в пресс-службе группы компаний "Литрес".

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"Лидером рейтинга среди героев зарубежных произведений стала Долорес Амбридж - первый заместитель министра магии в культовой саге о Гарри Поттере (46,1%), - говорится в распространенном сообщении. - Следом идут Белла Свон (29,9%) из серии романов "Сумерки" Стефани Майер и еще один персонаж книг о мальчике-волшебнике - хитрый и злой Питер Петтигрю, известный также как Хвост (21,8%)". Далее расположились персонаж серии романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина король Джоффри Баратеон (19,8%) и Лидия Беннет, известная по роману Джейн Остин "Гордость и предубеждение (19%)".

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В рейтинге самых раздражающих героев русской литературы лидерство у суровой помещицы из повести Ивана Тургенева "Муму", которая по сюжету произведения приказывает Герасиму избавиться от его собаки (25,3%). Вторую строчку занимает главная героиня романа Льва Толстого "Анна Каренина" (22,4%), на третьем месте расположился Гумберт Гумберт - ключевая фигура романа "Лолита" Владимира Набокова (19%).

Как отметили в "Литрес", около половины опрошенных (48,1%) указали, что из-за неприязни к персонажу книги Набокова они не могли дочитать книгу. Замыкают топ-5 рейтинга неприятных персонажей герой одноименного романа в стихах Александра Пушкина Евгений Онегин (17,2%) и главная героиня романа-эпопеи "Война и мир" Наташа Ростова (16,4%).

По данным опроса, хотя бы раз сталкивались с неприязнью по отношению к литературным героям 87,9% россиян, при этом 48,1% признались, что из-за этих чувств иногда даже не дочитывали книгу. Говоря о причинах возникновения отвращения, респонденты указали на непонимание логики действий персонажей (58,2%), аморальное и безнравственное поведение героев (36,2%), а также неприятный осадок после прочтения, вызванный их словами и поступками (28,1%).