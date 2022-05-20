В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
11 минут назад

Эпидемиолог предупредила о новой волне COVID в России

Елена Прошина

Новая волна COVID-19 может начаться осенью этого года. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

Спрогнозированы сроки начала новой волны COVID-19 в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с тем, что COVID-19 все больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью», – сказала Пшеничная.

По ее словам, на осень приходится сезонный подъем заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе, сезонными коронавирусами. Именно поэтому к осени стоит ожидать новой волны заболеваемости.

Врач оценил вероятность введения новых ограничений по коронавирусу

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал о новых особенностях COVID-19. По его словам, коронавирусная инфекция все больше напоминает ОРЗ. Острыми респираторными заболеваниями болеют много людей и легко, в основном все поправляются. С COVID-19 сейчас прослеживается то же самое.

Общество,Алексей Хухрев,Роспотребнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители