Спрогнозированы сроки начала новой волны COVID-19 в РФ

Новая волна COVID-19 может начаться осенью этого года. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

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«В связи с тем, что COVID-19 все больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью», – сказала Пшеничная.

По ее словам, на осень приходится сезонный подъем заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе, сезонными коронавирусами. Именно поэтому к осени стоит ожидать новой волны заболеваемости.