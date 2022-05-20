Спрогнозированы сроки начала новой волны COVID-19 в РФ

Новая волна COVID-19 может начаться осенью этого года. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.
«В связи с тем, что COVID-19 все больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью», – сказала Пшеничная.
По ее словам, на осень приходится сезонный подъем заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе, сезонными коронавирусами. Именно поэтому к осени стоит ожидать новой волны заболеваемости.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал о новых особенностях COVID-19. По его словам, коронавирусная инфекция все больше напоминает ОРЗ. Острыми респираторными заболеваниями болеют много людей и легко, в основном все поправляются. С COVID-19 сейчас прослеживается то же самое.