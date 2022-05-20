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35 минут назад

Предсказана реакция россиян на новые названия вернувшихся брендов

Lenta.ruиещё 1

Экономист и независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов предсказал реакцию россиян на новые названия вернувшихся на местный рынок брендов. Об этом он рассказал изданию «360».

Предсказана реакция россиян на новые названия вернувшихся брендов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что магазины, которые польский ретейлер одежды LPP захотел продать китайскому консорциуму, переименуют в буквенные сочетания: Reserved — в RE, Cropp — в CR, Sinsay — в CUH, House — в XC. По словам Анфиногенова, отечественных потребителей может разочаровать одежда с непривычными им логотипами, поскольку они отдавали предпочтение конкретной марке.

«Если вещи будут те же, но под другим брендом, — это уже не то. Отношение к такой одежде будет иное. Тот фактор, который говорит потребителю о качестве, о почерке модельеров, как преподносится, — это все является брендом», — заявил эксперт.

Ранее открытие магазинов брендов Reserved и Cropp, расположенных в московском торговом центре «Авиапарк», попало на видео. Помимо Москвы бутики Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay также возобновили свою работу в торговых центрах «Гринвич» и «Пассаж» в Екатеринбурге после объявления о закрытии 30 марта. Информации об открытии торговых точек в других городах еще не поступало.

Общество,Александр Анфиногенов,
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