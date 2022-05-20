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50 минут назад

В России студентам-донорам предложили дать дополнительный выходной

РИА "ФедералПресс"

Российским студентам предложили предоставлять дополнительный выходной после сдачи донорской крови. С инициативой выступили депутаты заксобрания Санкт-Петербурга.

Части студентов предложили дать дополнительный выходной
Фото: ТАССТАСС

«Согласно ч. 3 ст. 186 Трудового кодекса, в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра сотрудник освобождается от работы. <…> Но данное правило не распространяется на обучающихся в высших учебных заведениях», – поясняют парламентарии.

Проектом закона предлагается установить дополнительный выходной для студентов – в день сдачи крови освобождать их от учебы. Если же в этот день студент придет на занятия, то предоставить ему по желанию другой день для отдыха, пишет RT.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, студентам авиаколледжей предложили дать отсрочку от службы в армии. С инициативой выступил первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Общество,Сергей Рябухин,Совет Федерации,
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