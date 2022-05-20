Части студентов предложили дать дополнительный выходной

«Согласно ч. 3 ст. 186 Трудового кодекса, в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра сотрудник освобождается от работы. <…> Но данное правило не распространяется на обучающихся в высших учебных заведениях», – поясняют парламентарии.

Проектом закона предлагается установить дополнительный выходной для студентов – в день сдачи крови освобождать их от учебы. Если же в этот день студент придет на занятия, то предоставить ему по желанию другой день для отдыха, пишет RT.