Опрос: 43% россиян боятся заболеть коронавирусом

Более 40% россиян боятся заболеть коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты (есть в распоряжении RT) опроса исследовательского центра «Зарплата.ру».

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«Боятся заразиться и соблюдают меры предосторожности 20%, а ещё 23% боятся заболеть, но никаких профилактических мер не придерживаются», — говорится в исследовании.

Согласно данным опроса, 49% опрошенных считают, что при рисках новой волны коронавируса введение ограничительных мер будет зависеть от ситуации в конкретном регионе. 34% полагают, что строгие ограничительные меры вводиться не будут, так как это может нанести удар по экономике.

Лишь 15% считают, что строгие ограничения в случае критического ускорения распространения коронавирусной инфекции снова введут, а 2% думают, что меры будут введены в любом случае.

При необходимости ограничений опрошенные ответили, что не хотели бы введения проверки QR-кодов, масочного режима, удалённого режима работы, ограничений работы мест массового скопления народа, ограничений, связанных с отпускными поездками по стране и за границу, самоизоляции для граждан в зоне риска.

Всего в опросе приняли участие 1880 работающих жителей страны в возрасте 18—55 лет.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией СOVID-19 в России.