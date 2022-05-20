Врач оценил вероятность введения новых ограничений по коронавирусу

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik оценил вероятность введения новых ограничений по коронавирусной инфекции.

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По его словам, жители России продолжают заражаться коронавирусом, но теперь это заболевание похоже на ОРЗ. Он объяснил, что сходство заключается как в массовом распространении болезни, так и в сравнительно легком ее течении.

Большинство случаев COVID-19 в стране связано с заражением омикрон-штаммом. Врач подчеркнул, что зараженные этим вариантом коронавируса пациенты выздоравливают в среднем за пять дней.

По данным Министерства здравоохранения, в России от коронавирусной инфекции на сегодняшний день лечатся примерно сто тысяч человек. Специалист отметил, что основанием для принятия дополнительных противоэпидемических мер обычно служат другие статистические показатели. Он подчеркнул, что условием для ужесточения мер против коронавирусной инфекции мог бы стать рост числа госпитализаций и смертей, которые были вызваны этим заболеванием.

Хухрев отметил, что в настоящее время смертность от COVID-19 в России все ниже.