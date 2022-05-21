Московский регион стал лидером по числу преступлений среди мигрантов

Наибольшее количество преступлений, которые совершили иностранные граждане в России за три месяца 2022 года, приходятся на Москву и Подмосковье . Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры РФ "О состоянии преступности в России за январь - март 2022 года".

"Относительно предшествующего года на 8,1% возросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (10,4 тыс.). Как и прежде, наиболее распространены такого рода деяния в городе Москве (2,2 тыс.) и Московской области (1,8 тыс.)", - сказано в материалах.

Ранее, по данным МВД России, сообщалось, что граждане - участники СНГ среди иностранных граждан совершают наибольшее количество преступлений - 8,4 тыс., что больше на 12,6%, чем в прошлом году. Кроме того, отмечалось, что в первом квартале текущего года почти на 6% выросло количество преступлений в отношении иностранных граждан (3,9 тыс. преступлений).