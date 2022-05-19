Исследование Rambler&CO: Россияне любят ездить в отпуск со своими собаками, а кошек оставляют дома

Согласно опросу, за животными без хозяев чаще всего присматривают их родственники.

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Лето для людей – пора отпусков. А для их животных? Медиахолдинг Rambler&Co узнал у владельцев домашних питомцев, как они поступают с ними во время долгого отсутствия.

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Среди опрошенных россиян домашние животные оказались более чем у двух третей – 69%. Остальные (31%) таких жильцов не заводят.

Больше всего среди респондентов оказалось «кошатников» – 59%. Из них 45% на время отпуска оставляют котов дома и ищут человека, который будет приходить и кормить их. 32% находят передержку, 14% берут с собой, 7% оставляют дома одних с запасом корма и питья, 2% пользуются услугами зоогостиницы.

Собак держат 35% респондентов. В отличие от «кошатников», они чаще всего берут питомцев с собой на отдых (38%). 36% просят присмотреть друзей или родственников, 19% находят зооняню, 5% обращаются в гостиницы для животных и 2% оставляют их одних дома с запасом еды и воды.

Остальные зоолюбители держат у себя рептилий (2%), птиц (2%) или грызунов (2%). Рептилий чаще всего берут с собой (38%), чуть больше четверти оставляют дома одних (26%), 18% просят кого-нибудь приходить проведать питомца, остальные увозят на передержку к знакомым (14%) или специалистам (4%).

Птиц берут с собой в путешествие реже всех остальных животных – на это готов только каждый десятый владелец. 41% оставляют их дома под присмотром помощников, 36% увозят на передержку к друзьям или родственникам, 11% закрывают одних с запасом корма и воды, только 2% обращаются в зоогостиницы.

С грызунами поступают почти так же, как с птицами, – в большинстве случаев их отдают на время семье или друзьям (38%), 25% оставляют дома под чьим-то присмотром, 18% берут с собой, 13% отдают жилище в полное распоряжение питомца, 6% отправляют в зоогостиницу.

Больше всего зоолюбителей (70%) в своё отсутствие доверяют заботу о питомцах родственникам. 15% просят помощи у друзей, 9% – у соседей, только 6% пользуются сервисами по поиску услуг.

Среди хозяев, которые не расстаются со своими животными, большинство предпочитают возить их на машине (79%), гораздо менее популярны другие способы перемещения – на поезде (11%) и самолёте (10%).

Большинство россиян, отдыхающих с животными, считают, что они не мешают отпуску (67%). По мнению четверти респондентов, с питомцами отдых становится только лучше (25%), и только 8% считают их лишней обузой.

Тем зоолюбителям, кто не может взять с собой своих зверей, во время отпуска часто становится без них скучно (39%). 22% признаются, что оставлять питомца сложно только в первый раз, а пятая часть (20%), оставляя их на попечение, думает о них каждую минуту. Совсем не беспокоятся о домашних животных во время отдыха 19% владельцев.

Рамблер

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 5 по 12 мая 2022 года, охват составил более 437 тысяч пользователей, среди которых 56% мужчин и 44% женщин.

Информационная справка: