Кто такие пионеры в СССР: история и традиции

В мае 1922 года в СССР была создана пионерская организация, через которую прошли многие поколения советских детей. Она просуществовала до 1991-го, когда распался Союз. Рассказываем кратко, кто такие пионеры.

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Как появилась пионерия

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Предпосылкой создания пионерии стала социальная ситуация в стране, где в 1917-1922 годах шла Гражданская война. В результате боевых действий и голода более 2,5 миллиона детей остались сиротами. Их нужно было не только взять под крыло, по и воспитать в общей идеологии, необходимой для того времени. Так и появилась идея создать детскую коммунистическую организацию, предложенная Надеждой Крупской, напоминает РЕН ТВ.

Основой для пионерии стало скаутское движение, существовавшее в царской России. Скаутов воспитывали в духе патриотизма, ответственности и помощи ближним. После Гражданской войны скаутское движение было расформировано, и на смену ему пришла пионерия.

Решение о создании Всесоюзной пионерской организации было принято на 2-й Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года. Первоначально новое движение носило имя Спартака, а после смерти Ленина в 1924-м было названо в честь него. Работа пионерской организации проходила под руководством Центрального комитета комсомола. Девятнадцатое мая до сих пор отмечается как День пионерии.

ТАСС

Чем занимались пионеры

Всесоюзная пионерская организация имени Ленина за весь период существования приняла в свои ряды более 210 миллионов детей. В первые годы после создания этого движения юных пионеров привлекали к оборонной работе, создавали кружки стрелков, санитаров, связистов. Дети участвовали в военно-спортивных играх.

Во время Великой Отечественной войны пионеры помогали в госпиталях, на заводах, собирали урожай. Юные участники пионерской организации становились разведчиками и партизанами. Десятки тысяч из них за боевые заслуги были награждены медалями и орденами, а четверо — Марат Казей, Леня Голиков, Валя Котик и Зина Портнова — посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.

В мирное время пионеры участвовали в субботниках, привлекались к сбору макулатуры, металлолома, помогали одиноким старикам и беспризорникам, занимались в спортивных секциях.

Как принимали в пионеры

Пионерами становились дети в возрасте от 9 до 14 лет. Вопрос о приеме кандидата обсуждался на сборе пионерского отряда, существовавшего при школе. Решение принималось открытым голосованием. Новый участник должен был произнести клятву в присутствии товарищей, после чего ему повязывали красный галстук и вручали пионерский значок. Эта церемония обычно проводилась во время коммунистических праздников, например, в день рождения Ленина 22 апреля.

ТАСС

Традиции и символы пионерии

Школьник, который стал пионером, должен был носить красный галстук. Три угла шейной косынки символизировали связь трех поколений — коммунистов, комсомольцев и участников пионерского движения.

Другим символом детской организации, созданной в мае 1922 года, был значок. Его вид постоянно менялся. В конечной редакции значок был выполнен в форме пятиконечной звезды.

У юных пионеров была и своя форма. Атрибутами детской коммунистической организации помимо красного галстука стали белые рубашки и пилотки. Мальчики надевали длинные или короткие брюки (в зависимости от времени года), а девочки — юбки.

Широко известен девиз юных пионеров. На призыв «К борьбе за рабочее дело будь готов!» нужно было отвечать «Всегда готов!»

Гимном пионеров стала песня «Взвейтесь кострами, синие ночи», написанная композитором Сергеем Кайдан-Дешкиным на слова Александра Жарова.

Школьник, который стал пионером, должен был приветствовать других участников движения поднятием руки чуть выше головы. Это означало, что он ставит общественные интересы выше своих собственных.

Символом сплоченности пионеров был отрядный красный флаг, который они брали с собой на линейки, парады и в походы. Важную роль также играли звуки горна и барабана, означавшие призыв к единой деятельности.

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