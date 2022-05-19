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30 минут назад

Российская учительница потребовала от ученика извиняться на коленях

Lenta.ru

В одной из школ Санкт-Петербурга учительница потребовала от школьника извиниться перед ней на коленях. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал NEWS.ru.

«Ты — на колено. На колено передо мной! На колено!» — в приказном тоне заявила преподаватель ученику, который в этот момент пытался извиниться за некий проступок, совершенный ранее.

"Гаденыш!": учительница избила школьника линейкой

По данным издания, после инцидента преподаватель с 40-летним стажем написала заявление об уходе с работы по собственному желанию.

Ранее в Нижнем Тагиле 15 школьников толпой избили сверстников из-за электронной сигареты. Они пинали и ставили на колени четырех ребят.

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