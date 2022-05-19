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1 час назад

Приказавшую ученику встать на колено учительницу сняли на видео

Александр Кузьмин

В Петербурге учительница потребовала от выпускника в качестве извинений встать перед ней на колено. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Изнанка. Женщины».

«Учительницу с 40-летним стажем из Санкт-Петербурга затравили за инцидент с выпускником, которому она предложила принести извинения на коленях», – говорится в сообщении к публикации.

Отмечается, что молодой человек не раз оскорблял взрослых и своих сверстников. А когда отважился принести извинения педагогу, та публично предложила ему преклонить перед ней колено.

«На колено! На колено передо мной», – заявила сотрудница учебного заведения.

После случившегося женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Общество,Видео,
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