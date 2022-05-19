В Петербурге учительница потребовала от выпускника в качестве извинений встать перед ней на колено. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Изнанка. Женщины».

«Учительницу с 40-летним стажем из Санкт-Петербурга затравили за инцидент с выпускником, которому она предложила принести извинения на коленях», – говорится в сообщении к публикации.

Отмечается, что молодой человек не раз оскорблял взрослых и своих сверстников. А когда отважился принести извинения педагогу, та публично предложила ему преклонить перед ней колено.