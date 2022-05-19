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32 минуты назад

СМИ: скифское золото из музея Мелитополя осталось в городе

ТАСС

Коллекция скифского золота и орденов времен Великой Отечественной войны, хранящаяся в Мелитопольском краеведческом музее, вопреки заявлениям украинских СМИ, осталась в городе. Об этом в четверг в Telegram-канале сообщил телеканал "Херсон и Запорожье - 24", который входит в структуру телерадиокомпании "Крым-24".

СМИ: скифское золото из музея Мелитополя осталось в городе
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что после освобождения города от вооруженных формирований Украины, коллекция якобы была вывезена в Крым.

"Коллекция скифского золота и орденов времен Великой Отечественной войны остались в Мелитопольском краеведческом музее", - говорится в сообщении.

Телеканал привел в доказательство фотографии, сделанные в краеведческом музее.

21 февраля президент Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В настоящее время часть территорий уже находится под контролем РФ, в том числе Херсонская область, там постепенно восстанавливается мирная жизнь.

Общество,Владимир Путин,
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