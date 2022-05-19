Разгуливающий по российскому городу медведь попал на видео

По данным информационного агентства «Магаданская Правда», маршрут дикого животного проследил сотрудник Охотиинспекции. Хищник перешел через реку Магаданку в районе Горохового поля, а затем удалился от городского микрорайона. Вечером в том же районе было возобновлено дежурство, поскольку медведь ходит по одним и тем же маршрутам.