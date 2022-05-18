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1 час назад

Вильфанд подтвердил свою госпитализацию

Елена Прошина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в скором времени намерен приступить к работе. Как сообщает РЕН ТВ, в телефонном разговоре с журналистами синоптик не стал комментировать состояние своего здоровья.

Вильфанд подтвердил свою госпитализацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С понедельника я с удовольствием буду говорить о том, к чему привык — о прогнозах, о погоде, о науке в этой отрасли», — сказал метеоролог.

Напомним, что о госпитализации Вильфанда стало известно 18 мая. По информации Telegram-канала Mash, ранее у него диагностировали грыжу в поясничном отделе позвоночника. Хирурги нейрохирургического отделения провели операцию, его состояние якобы оценивалось как средней тяжести.

Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев не стал рассказывать подробности состояния метеоролога, лишь сказав, что Вильфанд сейчас находится на больничном.

Общество,Дмитрий Киктев,Роман Вильфанд,
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