Вильфанд подтвердил свою госпитализацию

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в скором времени намерен приступить к работе. Как сообщает РЕН ТВ, в телефонном разговоре с журналистами синоптик не стал комментировать состояние своего здоровья.
«С понедельника я с удовольствием буду говорить о том, к чему привык — о прогнозах, о погоде, о науке в этой отрасли», — сказал метеоролог.
Напомним, что о госпитализации Вильфанда стало известно 18 мая. По информации Telegram-канала Mash, ранее у него диагностировали грыжу в поясничном отделе позвоночника. Хирурги нейрохирургического отделения провели операцию, его состояние якобы оценивалось как средней тяжести.
Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев не стал рассказывать подробности состояния метеоролога, лишь сказав, что Вильфанд сейчас находится на больничном.