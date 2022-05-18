Ростуризм анонсировал бесплатные экскурсии по России для школьников

«В этом году впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок, и уже в этом году 100 тыс. школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в проекте, отправятся в поездки по интересным экскурсионным программам с возможностью познакомиться с историей и культурой родного края и соседнего региона. У нас в этом году 500 тыс. рублей на эту меру выделяется, а со следующего — по 1,5 млрд», — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова во время «Правительственного часа» в Госдуме.