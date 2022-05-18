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11 минут назад

Российские школьники смогут участвовать в бесплатных экскурсионных поездках

Газета.Ru

В Ростуризме анонсировали запуск бесплатных программ экскурсионных поездок для школьников по регионам страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ростуризм анонсировал бесплатные экскурсии по России для школьников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этом году впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок, и уже в этом году 100 тыс. школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в проекте, отправятся в поездки по интересным экскурсионным программам с возможностью познакомиться с историей и культурой родного края и соседнего региона. У нас в этом году 500 тыс. рублей на эту меру выделяется, а со следующего — по 1,5 млрд», — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова во время «Правительственного часа» в Госдуме.

Планируется, что ежегодно бесплатно съездить на экскурсию смогут 200-300 тыс. детей.

Новая программа нацелена на повышение доступности познавательного туризма для школьников. В правительстве рассчитывают, что стоимость поездки на каждого школьника будет составлять не менее 7 тыс. рублей, из которых 5 тыс. будет гарантированно выделяться из федерального бюджета. Новая программа продлится до 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что в России предложили сделать детский кешбэк регулярной практикой.

Общество,Зарина Догузова,Ростуризм,Госдума,
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