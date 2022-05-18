В России остановили производство одной из вакцин против COVID-19

Компания «Нанолек» остановила изготовление вакцины «КовиВак» в связи с отсутствием заявок на ее закупку от Минздрава. Об этом пишет РБК.
Вакцина «КовиВак» была разработана в Центре им. Чумакова. По словам первого заместителя гендиректора «Нанолек» Максима Стецюка, компания самостоятельно произвела около 500 тыс. доз вакцины, которые сейчас находятся на складе компании. С декабря 2021 года компания не отгрузила ни одной дозы препарата т.к. от Минздрава с не было заявок на поставку. Совокупно с Центром им. Чумакова было произведено около 2 млн доз вакцины, которые сейчас находятся в доступе.
«На сегодняшний день препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препаратов в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность регионов», — рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Напомним, еще осенью 2021 года президент компании «Нанолек» Владимир Христенко анонсировал массовое производство вакцины в конце осени. Предполагалось, что компания произведет до 5 млн доз вакцины до конца 2021 года. Однако из-за технических сложностей с внедрением оборудования производство было задержано.