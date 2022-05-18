В России остановили производство одной из вакцин против COVID-19

Вакцина «КовиВак» была разработана в Центре им. Чумакова. По словам первого заместителя гендиректора «Нанолек» Максима Стецюка, компания самостоятельно произвела около 500 тыс. доз вакцины, которые сейчас находятся на складе компании. С декабря 2021 года компания не отгрузила ни одной дозы препарата т.к. от Минздрава с не было заявок на поставку. Совокупно с Центром им. Чумакова было произведено около 2 млн доз вакцины, которые сейчас находятся в доступе.