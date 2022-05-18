В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
18 минут назад

СМИ сообщили об остановке производства вакцины «КовиВак»

Елена Прошина

Компания «Нанолек» остановила изготовление вакцины «КовиВак» в связи с отсутствием заявок на ее закупку от Минздрава. Об этом пишет РБК.

В России остановили производство одной из вакцин против COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вакцина «КовиВак» была разработана в Центре им. Чумакова. По словам первого заместителя гендиректора «Нанолек» Максима Стецюка, компания самостоятельно произвела около 500 тыс. доз вакцины, которые сейчас находятся на складе компании. С декабря 2021 года компания не отгрузила ни одной дозы препарата т.к. от Минздрава с не было заявок на поставку. Совокупно с Центром им. Чумакова было произведено около 2 млн доз вакцины, которые сейчас находятся в доступе.

«На сегодняшний день препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препаратов в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность регионов», — рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Напомним, еще осенью 2021 года президент компании «Нанолек» Владимир Христенко анонсировал массовое производство вакцины в конце осени. Предполагалось, что компания произведет до 5 млн доз вакцины до конца 2021 года. Однако из-за технических сложностей с внедрением оборудования производство было задержано.

Общество,Владимир Христенко,Алексей Кузнецов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители