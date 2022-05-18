Хабенский высказался об отмене русской культуры на Западе

«Это их вечный спор, это их школа. Потому что без Чехова не было бы, возможно, Беккета, без Чайковского, без его музыки, не было бы других великих композиторов, которые слушали, впитывали, учились на этом и дальше развивали это музыкальное дерево своей веткой», – отметил Хабенский.