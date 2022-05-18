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34 минуты назад

Хабенский заявил о невозможности «стереть» русскую культуру

Деловая газета "Взгляд"

Худрук Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова Константин Хабенский заявил, что запретить русскую культуру за рубежом можно, но полностью «отменить» практически нельзя.

Хабенский высказался об отмене русской культуры на Западе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается тенденции «отменять» русскую литературу, музыку и так далее. <...> Да, запретить можно, но отменить практически невозможно. Это история, которая гуляет вне границ, вне каких-то пограничных столбов», – заявил он, выступая на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», передает ТАСС.

Он отметил, что русскую культуру можно попытаться заменить на что-то другое, но для этого потребуется время.

По словам артиста, искусство всегда требует диалога и спора, именно это дает творчеству выход в жизнь.

«Это их вечный спор, это их школа. Потому что без Чехова не было бы, возможно, Беккета, без Чайковского, без его музыки, не было бы других великих композиторов, которые слушали, впитывали, учились на этом и дальше развивали это музыкальное дерево своей веткой», – отметил Хабенский.

Ранее народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что влияние России на мировую культуру отменить невозможно.

Общество,Дмитрий Певцов,Константин Хабенский,Госдума,
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